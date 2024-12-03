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Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
Міністерство національної єдності створюють шляхом реорганізації Мінреінтеграції, заявив Олексій Чернишов.
"Що стосується збільшення чисельності міністерств, цього не відбувається і не відбудеться, тому що міністерство утворюється шляхом реорганізації наявного Міністерства реінтеграції, і жодних додаткових міністерств не буде утворено", - сказав Чернишов під час виступу у Верховній Раді у вівторок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
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