Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов

Міністерство національної єдності створюють шляхом реорганізації Мінреінтеграції, заявив Олексій Чернишов.

"Що стосується збільшення чисельності міністерств, цього не відбувається і не відбудеться, тому що міністерство утворюється шляхом реорганізації наявного Міністерства реінтеграції, і жодних додаткових міністерств не буде утворено", - сказав Чернишов під час виступу у Верховній Раді у вівторок.