Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України

Верховна Рада призначила керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова (колишнього міністра розвитку громад та територій України) віцепремʼєр-міністром та міністром національної єдності України. Це міністерство щойно створили.

Про міністерство національного єднання говорять ще з серпня 2024 з подачі Володимира Зеленського. Але багато деталей про те, чим воно займатиметься і чи не дублюватиму функції інших міністерств, поки що немає.

Сам 47-річний Чернишов заявив, що "маємо єднати не тільки тих, хто в Україні, а і за її межами". Також під час призначення він говорив про роботу над поверненням українців додому.

При чому в опозиції сумнівались, чи матиме нове міністерство достатньо ресурсів для такої роботи.

Кого об'єднуватиме нове міністерство

Перші розмови про створення міністерства єдності розпочалися ще влітку 2024 року.

Володимир Зеленський згадав про нове міністерство на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України 19 серпня 2024 року.

"Готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв'язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації - усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном", - заявив президент.

Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що наразі парламент вже працює над міністерством повернення українців. Частково про його роботу розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

На початку вересня в уряді відбулося багато кадрових змін.

Під час пресконференції BBC запитало прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, чи не дублюватиме нове міністерство функції, які вже виконує МЗС, мінекономіки та мінсоцполітики.

"Ідея створення цього міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 млн українців, які сьогодні знаходяться за межами нашої держави. Ми всі говоримо, якою є стратегія нашої держави щодо повернення українців", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, ця стратегія розподілена між міністерствами економіки, реінтеграції, соціальної політики та закордонних справ, а тому не виділена як пріоритет. Тому уряд планує залучити команду, яка концентровано займатиметься тако. стратегією повернення громадян.

Назву "міністерство повернення українців" одразу розкритикували в соцмережах і почали жартівливо скорочувати "мінпук". Зараз же нове міністерство вже називають мін'єд.

Знайшлося місце міністерству єдності і в Плані стійкості, який президент презентував у Верховній Раді 19 листопада.

"Воно (міністерство - Ред) буде займатися справами глобальної, багатомільйонної української спільноти. Не поміж інших справ, а цілеспрямовано", - сказав Володимир Зеленський.

Саме тоді він обіцяв до кінця року представити кандидатуру міністра.

Хто такий Олексій Чернишов

3 листопада 2022 року Кабмін призначив Олексія Чернишова новим керівником НАК "Нафтогаз". На той момент його щойно звільнили з посади міністра розвитку громад і територій.

На посаді міністра розвитку громад і територій 45-річний Олексій Чернишов перебував з березня 2020 року. До цього працював очільником Київської обласної адміністрації.

Народився він у Харкові, там же закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "економіка підприємства".

Потім вивчав правознавство в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Після навчання пішов у приватний бізнес, зокрема працював у IT-компанії, яка займалася розробкою системних програмних продуктів для телекомунікаційного бізнесу.

На початку 2000-х років Чернишов почав працювати в концерні "АВЕК", засновником якого є впливовий харківський бізнесмен та політик Олександр Фельдман.

Чернишов тривалий час працював на його компанію і навіть був головою наглядової ради концерну "АВЕК".

Згодом зайнявся інвестиційним бізнесом. У 2012 році він заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, діяльність якої була сфокусована на розвитку масштабних проєктів комерційної нерухомості.

У 2014 році заснував Kyiv Vision Foundation, мета організації - популяризація України в Європі через сучасне українське мистецтво.

З 2017 по 2019 - голова наглядової ради українського клубу нерухомості URE Club. З 28 жовтня 2019 пішов на державну службу, очоливши Київську ОДА.

Деякий час в ЗМІ його навіть називали основним претендентом на посаду голови Київської міської адміністрації, яку за сумісництвом обіймає мер столиці Віталій Кличко.

Олексій Чернишов одружений і має двох синів.