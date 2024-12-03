Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
Верховна Рада призначила керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова (колишнього міністра розвитку громад та територій України) віцепремʼєр-міністром та міністром національної єдності України. Це міністерство щойно створили.
Про міністерство національного єднання говорять ще з серпня 2024 з подачі Володимира Зеленського. Але багато деталей про те, чим воно займатиметься і чи не дублюватиму функції інших міністерств, поки що немає.
Сам 47-річний Чернишов заявив, що "маємо єднати не тільки тих, хто в Україні, а і за її межами". Також під час призначення він говорив про роботу над поверненням українців додому.
При чому в опозиції сумнівались, чи матиме нове міністерство достатньо ресурсів для такої роботи.
Кого об'єднуватиме нове міністерство
Перші розмови про створення міністерства єдності розпочалися ще влітку 2024 року.
Володимир Зеленський згадав про нове міністерство на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України 19 серпня 2024 року.
"Готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв'язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації - усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном", - заявив президент.
Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що наразі парламент вже працює над міністерством повернення українців. Частково про його роботу розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.
На початку вересня в уряді відбулося багато кадрових змін.
Під час пресконференції BBC запитало прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, чи не дублюватиме нове міністерство функції, які вже виконує МЗС, мінекономіки та мінсоцполітики.
"Ідея створення цього міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 млн українців, які сьогодні знаходяться за межами нашої держави. Ми всі говоримо, якою є стратегія нашої держави щодо повернення українців", - сказав прем'єр-міністр.
За його словами, ця стратегія розподілена між міністерствами економіки, реінтеграції, соціальної політики та закордонних справ, а тому не виділена як пріоритет. Тому уряд планує залучити команду, яка концентровано займатиметься тако. стратегією повернення громадян.
Назву "міністерство повернення українців" одразу розкритикували в соцмережах і почали жартівливо скорочувати "мінпук". Зараз же нове міністерство вже називають мін'єд.
Знайшлося місце міністерству єдності і в Плані стійкості, який президент презентував у Верховній Раді 19 листопада.
"Воно (міністерство - Ред) буде займатися справами глобальної, багатомільйонної української спільноти. Не поміж інших справ, а цілеспрямовано", - сказав Володимир Зеленський.
Саме тоді він обіцяв до кінця року представити кандидатуру міністра.
Хто такий Олексій Чернишов
3 листопада 2022 року Кабмін призначив Олексія Чернишова новим керівником НАК "Нафтогаз". На той момент його щойно звільнили з посади міністра розвитку громад і територій.
На посаді міністра розвитку громад і територій 45-річний Олексій Чернишов перебував з березня 2020 року. До цього працював очільником Київської обласної адміністрації.
Народився він у Харкові, там же закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "економіка підприємства".
Потім вивчав правознавство в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.
Після навчання пішов у приватний бізнес, зокрема працював у IT-компанії, яка займалася розробкою системних програмних продуктів для телекомунікаційного бізнесу.
На початку 2000-х років Чернишов почав працювати в концерні "АВЕК", засновником якого є впливовий харківський бізнесмен та політик Олександр Фельдман.
Чернишов тривалий час працював на його компанію і навіть був головою наглядової ради концерну "АВЕК".
Згодом зайнявся інвестиційним бізнесом. У 2012 році він заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, діяльність якої була сфокусована на розвитку масштабних проєктів комерційної нерухомості.
У 2014 році заснував Kyiv Vision Foundation, мета організації - популяризація України в Європі через сучасне українське мистецтво.
З 2017 по 2019 - голова наглядової ради українського клубу нерухомості URE Club. З 28 жовтня 2019 пішов на державну службу, очоливши Київську ОДА.
Деякий час в ЗМІ його навіть називали основним претендентом на посаду голови Київської міської адміністрації, яку за сумісництвом обіймає мер столиці Віталій Кличко.
Олексій Чернишов одружений і має двох синів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
|Допомога адміністрації Байдена Україні дасть більше можливостей Трампу зробити задумане - Келлог
|Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО – заява МЗС
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
|Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро
|Із січня 2025 р. ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд за рахунок росактивів - Кошта
|Зеленський: Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території
|Зеленський готовий припинити війну в обмін на членство в НАТО, навіть якщо РФ не відразу поверне окуповані території
|Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП
Бізнес
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G