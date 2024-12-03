Допомога адміністрації Байдена Україні дасть більше можливостей Трампу зробити задумане - Келлог

Генерал Кіт Келлог, призначений обраним на посаду президентом США Дональдом Трампом спецпредставником з питань війни РФ проти України, позитивно розцінив дії адміністрації нинішнього президента США Джозефа Байдена з надання Україні військової допомоги.

"Це справді дуже добре для обраного президента, тому що це дає йому важіль, він може прийняти рішення про те, що він хоче зробити. І чим більше адміністрація Байдена робить це, тим більше можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити", - сказав Келлог в ефірі телеканалу FoxNews у понеділок.

При цьому він нагадав про розмову президента України Володимира Зеленського з Трампом "про те, що після тисячі днів війни вони сигналізують, що настав час закінчити цю війну".

"Ця війна триває вже тисячу днів. Вона розширилася. Тепер вона має глобальний характер. Що я маю на увазі під глобальним характером - ви бачите, що в неї залучені північнокорейці, які надали війська, залучені іранці, залучені китайці, залучені росіяни. Тож склад війни за цей час розширився. Ми ніби кладемо її назад у коробку, не тільки заради американської безпеки, а й заради глобальної безпеки. Тож у мене немає проблем із тим, що вони зробили", - сказав Келлог.

Він сказав, що "президент це розуміє і планує використати це у своїх інтересах".

На запитання про те, що він думає про пропозицію покласти край війні наданням Україні членства в НАТО, Келлог відповів: "Президент Трамп завжди говорив, що ніколи не викладай свої варіанти на стіл, дозволяй їм рухатися вперед. Я думаю, що відбулося те, що президент дуже ясно дав зрозуміти, призначивши спеціального посланця, що він дуже серйозно ставиться до своїх передвиборчих обіцянок покласти край війні, і він сказав: припиніть убивства. І це те, що він справді хоче зробити".

Спецпредставник також наголосив, що "недооцінювати Трампа - велика помилка".

"Він розуміє, що в нього є міжнародні зобов'язання і речі, які він має зробити, і Україна - одна з них. Тому я не став би говорити, що він планує робити, тому що це рішення має прийняти президент. Ми просто спробуємо його виконати. Я просто як представник і той, хто буде робити те, що він хоче. Тож буде складно сказати, чого він хоче, але ми розберемося з цим за перебігом справи", - сказав Келлог.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США в понеділок оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони оціночною вартістю $725 млн. Це оголошення є 71-м траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.