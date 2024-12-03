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США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
23:57 02.12.2024 |
Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 725 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters та журналіста "Голосу Америки" Остап Яриша.
Як розповіли у Пентагоні, міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. Вони оговорили динаміку бойових дій та безпекову допомогу Україні з боку США.
Також Остін засудив нещодавні ракетні обстріли та безпілотні літальні апарати, спрямовані на цивільну інфраструктуру України.
Під час розмови Остін надав Умєрову оновлену інформацію щодо подальшого збільшення допомоги, яку США надають Україні.
До нового пакета увійшли:
* боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
* ракети "Стінгер";
* боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
* боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
* безпілотні літальні апарати (БПЛА);
* нестійкі наземні міни;
* ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
* стрілецька зброя та боєприпаси;
* обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
* обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;
* запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
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