«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів

Росія має усвідомити злочини, які вона скоює в Україні. А у контексті можливих мирних переговорів, бажано, щоб країна-агресор "пішла на три букви".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

"На що повинна піти Росія? Бажано, на три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить - вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що поки що плани України незмінні.

"Авжеж ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", - додав президент.

Переговори України та Росії

Варто зазначити, що наразі Україна та Росія не проводять мирних переговорів.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, єдині переговори, які проводять Україна та РФ, стосуються обміну полоненими.

Втім, західні ЗМІ повідомляли, що нібито сторони за посередництва Катару нібито розпочали "попередні обговорення призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного". Проте і в Україні, і у Кремлі спростували це.

При цьому Дональд Трамп нещодавно заявив, що у перший день після повернення до Білого дому хотів посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Зеленський своєю чергою застеріг США від "швидкого" завершення війни.