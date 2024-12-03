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У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
14:35 02.12.2024 |
Сьогодні, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Києву. До кінця року Україна отримає системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Rheinpfalz.
Як пише видання, під час візиту до Києва Шольц та президент України Володимир Зеленський переглянули презентацію безпілотників, які використовуються в оборонній кампанії проти Росії. Зокрема серед безпілотних літальних апаратів (БпЛА) були німецькі дрони від компанії Helsing. Ще 4 тисячі БпЛА від цієї ж компанії будуть поставлені Україні до кінця року.
У тому ж числі до пакета військової підтримки увійдуть:
* дві системи протиповітряної оборони Iris-T;
* десять основних бойових танків Leopard 1A5;
* 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин;
* шість тисяч некерованих і 500 керованих ракет.
Підтримка Німеччини України
Німеччина є важливим союзником України у наданні допомоги різного характеру - військової, гуманітарної та фінансової - в умовах повномасштабної війни. Від початку збройної агресії Російської Федерації (РФ) німецький уряд передав Україні сучасне озброєння, серед якого самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, системи протиповітряної оборони IRIS-T, бойові танки Leopard 2, піхотні бойові машини Marder та інше військове обладнання.
Окрім підтримки в оборонній сфері, Німеччина інвестує кошти у гуманітарні ініціативи, відновлення критичної інфраструктури та допомогу українцям, які змушені були покинути свої домівки
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