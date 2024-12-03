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АНАЛІТИКА

Шольц у Києві оголосив нові поставки зброї Україні на 650 млн євро

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у понеділок, 2 грудня, прибув до столиці України вперше за останні два з половиною роки. Після прибуття на центральний вокзал Києва Шольц оголосив подальші поставки озброєнь в Україну на суму 650 мільйонів євро до кінця грудня.

"Я хочу чітко заявити тут, на місці, що Німеччина є найсильнішим прихильником України в Європі", - наголосив він і додав, що Україна може покластися на Німеччину. "Ми говоримо про те, що робимо. І ми робимо те, про що говоримо", - цитують Шольца ЗМІ.

За словами канцлера ФРН, його візит є знаком солідарності з країною, яка вже понад 1000 днів "героїчно протистоїть нещадній російській агресії".

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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