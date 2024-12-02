Із січня 2025 р. ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд за рахунок росактивів - Кошта

Європейський Союз у грудні поточного року надасть Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету, а починаючи з січня 2025 року ЄС планує надавати щомісяця €1,5 млрд, заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

"Цього місяця Європейський союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро на підтримку бюджету України. Крім того, починаючи з наступного місяця, ми плануємо надавати протягом усього року, щомісяця, 1,5 мільярда євро допомоги", - сказав Кошта на пресконференції в Києві в неділю за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Євроради пояснив, що ці кошти "надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях".

Крім цього, ЄС готує 15-й пакет санкцій проти "путінського режиму".

Кошта також зазначив, що ЄС і Україна працюватимуть разом над тим, щоб у "першій половині наступного року відкрити щонайменше два кластери перемовин щодо європейської інтеграції".

Зі свого боку, Зеленський наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів, зазначивши, що "абсолютно реально, паралельно з переговорним процесом, забезпечувати поступову інтеграцію України у внутрішній ринок європейської сили".

"У нашому порядку денному також є роботи по НАТО, забезпечення для України НАТО - необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України для всієї євроатлантичної спільноти", - підсумував Зеленський.