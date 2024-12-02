Зеленський: Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що запрошення до Північноатлантичного союзу (НАТО) не може отримати тільки частина території України. Відповідну заяву Зеленський зробив у неділю, 1 грудня, під час спільної пресконференції з новим головою Європейської Ради Антоніу Коштою в Києві. За словами Зеленського, запрошення до членства НАТО лише для частини території України стало б автоматичним визнанням того, що решта території України не є українськими, тож запрошення має бути повністю для всіх територій.

"Не може бути запрошення до НАТО частини території України. Це - автоматичне визнання того, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території й не є українськими. (...) Якщо це запрошення - то тільки повністю всіх територій", - сказав Зеленський на пресконференції.

Водночас глава Української держави наголосив, що п'ята стаття Північноатлантичного договору не може діяти в усій країні під час війни, оскільки країни НАТО "проти ризиків залучення їх у війну". "Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну, я маю на увазі армії членів НАТО", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що якщо порушить питання участі військ країн НАТО у війні в Україні, то "половина союзників зменшать підтримку".

Членство України в ЄС та НАТО - найкращі гарантії безпеки

Водночас Зеленський наголосив на важливості членства України в Європейському Союзі та НАТО. "Без геополітичної визначеності реальна безпека неможлива", - наголосив Зеленський.

"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Економічні гарантії безпеки для нас є. І це дві вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були, для нас ЄС і НАТО це - принципові речі", - наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

На тлі цього глава української держави нагадав, що обговорюється багато різних форматів членства України в НАТО, однак зауважив, що Україна жодного з варіантів не отримувала від міжнародних партнерів.

"Будь-які формати щодо НАТО, ну відверто зараз в пресі в медіа дуже багато інсинуацій і спекуляцій, з приводу яка може бути ця "парасолька". Так ми жодної із видів цих "парасольок", жодних з цих форматів не отримували від наших партнерів", - зазначив Зеленський.