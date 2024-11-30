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АНАЛІТИКА

Зеленський готовий припинити війну в обмін на членство в НАТО, навіть якщо РФ не відразу поверне окуповані території

23:55 29.11.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність закінчити гарячу фазу війни за умови, що контрольована урядом частина української території буде взята під парасольку НАТО, що дасть змогу йому пізніше домовитися про повернення окупованих територій "дипломатичним шляхом". Про це президент заявив в інтерв'ю Sky News.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що одним із планів обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни може бути передача Києвом території, яку Москва забрала в України, в обмін на вступ України до НАТО, Зеленський заявив, що членство в НАТО має бути запропоновано неокупованим частинам країни, щоб покласти край гарячій фазі війни, за умови, що саме запрошення НАТО визнає міжнародно визнані кордони України.

Він погодився з тим, що окуповані східні частини країни наразі не будуть включені в таку угоду.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яка перебуває під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом", - вважає президент.

Зеленський наголосив, що припинення вогню необхідне, щоб "гарантувати, що Путін не повернеться", щоб захопити ще більше української території.

Він зазначив, що НАТО має негайно прикрити ту частину України, яка залишається під контролем Києва, чого, за його словами, Україна "дуже потребує, інакше він повернеться".
Ключові теги: Росія
 

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