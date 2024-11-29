«Заднім числом» не буде: роз'яснення Кабміну щодо новацій Податкового кодексу

Кабінет міністрів надав роз'яснення щодо новацій Податкового кодексу.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Передусім у публікації нагадують, що закон про податкові зміни набуває чинності з 1 грудня. "Заднім числом" податки не будуть нараховуватися. Парламент найближчим часом ухвалить необхідні правки до податкового закону, щоб узгодити роботу всіх норм з 1 грудня, зокрема щодо ФОПів.

У питанні щодо зміни ставки військового збору для фізичних осіб в уряді зазначають, що ставка військового збору для фізосіб зросте з 1,5% до 5%. Йдеться про оподаткування зарплат, оренди, виграшів, банківських депозитів тощо.

Водночас зміна ставки військового збору для ФОПів залежить від групи, до якої належить ФОП.

"ФОПи першої, другої та четвертої груп будуть платити 10% від мінімальної зарплати, встановленої на початок 2025 року (8 тис. грн). Таким чином вони сплачуватимуть 800 грн на місяць. Нові податки почнуть діяти для цієї категорії платників лише з 1 січня 2025 року. ФОПи третьої групи будуть платити військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Для них закон також запрацює з початку нового року", - пояснили в уряді.

На соціальні виплати військовий збір не поширюється. Також він не поширюється на пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО. Крім того, під військовий збір також не підпадають ОВДП, які купують фізичні особи.

"Який ресурс планує залучити держава від зростання податків? До кінця поточного року плануємо отримати 8 млрд грн, а у 2025 році - 140 млрд грн", - зазначили у Кабміні.

Також уточнюється, що кошти підуть передусім на зарплати українським військовослужбовцям. Загалом на забезпечення наших воїнів в наступному році планується витратити 1,16 трлн грн. Це на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Окрім цього, в публікації прокоментували нестачу на цей рік 500 млрд грн для оборони. Згідно з повідомленням, підвищення податків - це лише невелика частина комплексних зусиль для залучення внутрішнього ресурсу.

"216 млрд грн отримуємо за рахунок розміщення ОВДП, це наші внутрішні запозичення. Ще 100 млрд грн - перевиконання доходів держбюджету, у тому числі за рахунок детінізації економіки. Залучаємо на оборону частину доходів банківського сектору. В цьому році банки отримали найбільший прибуток за всю історію. В першу чергу за рахунок того, що працювали з Нацбанком і з державними зобов'язаннями. Також заощаджуємо певні кошти за рахунок реструктуризації державного боргу", - пояснили в уряді.

У Кабміні додають, що на прохання Всеукраїнської аграрної ради підвищується мінімальна сума податкових платежів з одного гектару сільськогосподарської землі до 1400 гривень за гектар. Це покращить прозорість відносин в аграрному секторі. Окрім цього, на прохання представників нафтогазового сектору вводиться авансовий внесок з податку на прибуток на кожну окрему АЗС. Це зробить більш конкурентними легальних учасників ринку. Водночас на прохання представників українського виноробства підвищується мінімальна ціна на продукти виноробства українського виробництва. Це дозволить виробникам, які користуються нормальною сировиною, бути конкурентними на ринку.

"Підвищується рента на пісок та щебінь. Це забезпечить справедливе оподаткування розробників українських надр. Всі ці зміни напрацьовані в тісному контакті з галузевими асоціаціями", - підкреслюють в уряді.

Крім того, новий закон впроваджує місячну звітність щодо ПДФО та ЄСВ замість квартальної. Це забезпечить прозорість та справедливість бронювання працівників підприємств.

Також у публікації нагадують, що Україна не може залучити гроші партнерів на оборонні потреби, адже вони "фінансують виключно необоронні цивільні видатки".

"Є логічним та зрозумілим, що кожна країна фінансує свою армію самостійно, адже це є однією з ознак її суверенітету. Більше того, партнери, зокрема МВФ, наполягають на підвищенні податків, адже це додає нам фінансової стійкості і надійності як позичальнику. Водночас Україна прагне залучити на потреби оборони кошти від російських "заморожених" активів. Цей фінансовий ресурс ворога, який завдав нам так багато втрат, має працювати проти нього, на нашу перемогу", - йдеться в повідомленні.

В уряді підкреслюють, що бюджет-2025 розрахований із врахуванням усіх змін до податкового законодавства.