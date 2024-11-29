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Закон про підвищення військового збору опубліковано в «Голосі України»
23:56 28.11.2024 |
Закон 4015-IX про підвищення військового збору з 1,5% до 5% і про низку інших поправок до Податкового кодексу, опублікований у газеті "Голос України" в четвер, 28 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Податковий закон №11416д опублікували сьогодні. Як мінімум сайт так показує. Це означає, що 29 листопада він уже набуде чинності. Тобто у нас 28 днів місяця діяла одна ставка (1,5% військового збору) і 2 дні буде 5%", - написав Железняк у телеграмі у четвер увечері.
Він висловив жаль у зв'язку з тим, що такі строки введення закону несуть додаткові складнощі для бізнесу: "Як доплатити за тими, кому вже зарплату виплатили? Навіщо це було робити? Два дні не можна було почекати? Повинні були 30 листопада, щоб 01 грудня набув чинності і не розривав місяць", - написав Железняк.
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