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АНАЛІТИКА

Закон про підвищення військового збору опубліковано в «Голосі України»

23:56 28.11.2024 |

Право

 

Закон 4015-IX про підвищення військового збору з 1,5% до 5% і про низку інших поправок до Податкового кодексу, опублікований у газеті "Голос України" в четвер, 28 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Податковий закон №11416д опублікували сьогодні. Як мінімум сайт так показує. Це означає, що 29 листопада він уже набуде чинності. Тобто у нас 28 днів місяця діяла одна ставка (1,5% військового збору) і 2 дні буде 5%", - написав Железняк у телеграмі у четвер увечері.

Він висловив жаль у зв'язку з тим, що такі строки введення закону несуть додаткові складнощі для бізнесу: "Як доплатити за тими, кому вже зарплату виплатили? Навіщо це було робити? Два дні не можна було почекати? Повинні були 30 листопада, щоб 01 грудня набув чинності і не розривав місяць", - написав Железняк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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