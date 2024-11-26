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АНАЛІТИКА

РФ випустила вночі по Україні рекордну кількість дронів

 

Російські війська атакували Україну в ніч на вівторок, 26 листопада, дронами та балістичними ракетами "Іскандер-М", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

При цьому з РФ випустили рекордну кількість ударних безпілотників типу Shahed і БпЛА невстановленого типу - з російських Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Балістику запустили з Воронезької та Курської областей Росії.

Всього Повітряні сили ЗСУ зафіксували 192 повітряних цілей - чотири "Іскандери-М" і
188 дронів.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і мобільні вогневі групи.

Дрони збивали над 17 областями. Є пошкодження

Збити вдалося 76 безпілотників у 17 областях: Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській.

Ще 95 БпЛА були локаційно втрачені, ймовірно через активну протидію РЕБ, тоді як п'ять полетіли у бік Білорусі.

Куди поцілили ракети, не повідомляється.

"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Атака БПЛА знеструмила Тернопіль

Наразі відомо про пошкодження в Тернополі . Внаслідок дронової атаки пошкоджений один з об'єктів критичної інфраструктури. На місці працюють пожежники та поліція.

У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання, повідомляє начальник Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Негода.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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