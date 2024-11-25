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Третя світова почалася, а Європа не готова - Залужний
08:17 25.11.2024 |
Колишній головком, а нині посол України у Великій Британії вважає, що вже почалася Третя світова війна, а Європа виявилась не готовою до потенційної виснажливої війни. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "наша безпека є крихким активом", і попередив, що Німеччина повинна більше інвестувати у "здатність до ведення війни", оскільки Європа стоїть перед довгостроковою серйозною загрозою.
Ця загроза, за словами німецького урядовця, походить із Росії, а її війна, розв'язана проти України, "більше не є регіональною", - цитує програма першого каналу німецького телебачення Tagesschau виступ політика на конференції, організованому Фондом Фрідріха Еберта.
Міністр оборони Німеччини також заявив, що президент Росії Путін "давно повністю перейшов на військову економіку". За словами Пісторіуса, Росія виробляє стільки зброї та боєприпасів за три місяці, скільки весь Європейський Союз за рік.
Німецький міністр оборони також нагадав, що у своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "непримиренну боротьбу за новий світовий порядок". Відтак, вважає Борис Пісторіус, "ситуація є серйозною".
15 листопада німецький канцлер Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном з російським президентом Володимиром Путіним.
Європа в теплі, і не хоче його залишати
Про неготовність Європи до тривалої війни з Росією заявив в інтерв'ю "Українській правді" і посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Якщо говорити про короткочасні воєнні дії, то, імовірніше за все, європейські країни готові. Але суть питання була в тому, чи готові вони до "ізмору" (війни на виснаження. - Ред.), - заявив Залужний.
Ця стратегія, за його словами, включає не лише систематичні масовані удари, і загалом воєнні дії, але й інформаційно-психологічні операції. На погляд колишнього головнокомандувача, саму таку війну "на ізмор" нині веде Росія в Україні, спираючись на свою традиційну тактику "облоги" з підручників, коли передусім підривається економіка та моральний стан населення.
Валерій Залужний наводить статистику російських ударів по Україні, і робить висновок:
"Кількість повітряних цілей зростає, а кількість засобів боротьби обмежена і надто дорога. Навіть по цьому показнику я вважаю, що ні Британія, ні країни Європи не будуть готовими (до можливих воєнних дій проти Росії. - Ред.). Незважаючи на те, що там є достатня кількість літаків F-16, в яких чудові можливості з протиповітряної оборони, але за 2-3 місяці можна повністю розрядити систему ППО".
На думку Валерія Залужного, в Європі не готові і до тривалої боротьби проти російських керованих авіабомб:
"Чи сьогодні в європейській країні або в тій же самій Британії хоча б 5 тисяч ракет до систем Patriot, щоби збити керовані авіаційні бомби? Я щось сумніваюся. Бо вони дуже дорогі і, як наслідок, їх неможливо мати дуже багато, тому що виробляти їх проблемно. Тому по цій військовій складовій можна сказати, що, мабуть, вони не готові".
За словами Залужного, у Європи все ще є шанс зупинити російську агресію на території України. Але, на думку Залужного, "Європа знаходиться в теплому середовищі і не хоче його зараз залишати".
При цьому, вважає колишній головнокомандувач ЗСУ, "в 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна", оскільки Росія почала використовувати у війні проти України північнокорейських солдатів та ракети, іранські шахеди вбивають українців, "в Україні підриваються китайські снаряди".
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