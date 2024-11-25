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Генерали повинні бути в окопах, - Зеленський
08:09 25.11.2024 |
Другий пункт плану стійкості України, який було представлено українцям у вівторок 19 листопада, передбачає зміну підходів до управління в ЗСУ. Зокрема, генерали повинні перебувати в окопах, інакше вони такими не є.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine.
Глава держави розповів, що наразі перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським є "головне завдання", яке полягає у зменшенні бюрократії у війську.
"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене - не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", - заявив президент.
Зеленський підкреслив, що найважливішим є моральний стан військового. І якщо бійці хочуть перехід до системи "корпус -бригада", тоді нехай буде так.
"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні - це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, що у вівторок президент України Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він складається з десяти пунктів.
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