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АНАЛІТИКА

Генерали повинні бути в окопах, - Зеленський

08:09 25.11.2024 |

Політика

 

Другий пункт плану стійкості України, який було представлено українцям у вівторок 19 листопада, передбачає зміну підходів до управління в ЗСУ. Зокрема, генерали повинні перебувати в окопах, інакше вони такими не є.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine.

Глава держави розповів, що наразі перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським є "головне завдання", яке полягає у зменшенні бюрократії у війську.

"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене - не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що найважливішим є моральний стан військового. І якщо бійці хочуть перехід до системи "корпус -бригада", тоді нехай буде так.

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні - це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що у вівторок президент України Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він складається з десяти пунктів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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