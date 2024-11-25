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АНАЛІТИКА

У Франції заявили про відсутність «червоних ліній» у підтримці України

 

Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по Російській Федерації. Ніяких "червоних ліній" у підтримці України бути не може.

Про це заявви глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Принцип був встановлений... наші послання президенту Зеленському (глава України Володимир Зеленський, - ред.) були добре сприйняті", - сказав він.

Водночас Барро наголосив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень на підтримку України проти Росії, а також "не встановлювати та висловлювати червоні лінії".

"Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи на один квадратний кілометр", - підкресдив він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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