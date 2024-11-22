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США запровадили санкції проти десятків російських банків, серед них – «Газпромбанк»
23:34 21.11.2024 |
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.
Ці санкції запроваджені на виконання зобов'язань, взятих лідерами країн G7 щодо обмеження використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни проти України, йдеться у пресрелізі Мінфіну США.
OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.
Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен зауважила, що "Газпромбанк" залишався останнім з-поміж найбільших російських банків, щодо якого досі не були застосовані санкції.
"Сьогоднішні санкції... ускладнять можливості Кремля ухилятися від санкцій США та фінансувати та озброювати свою армію. Ми продовжуватимемо вживати рішучих заходів проти будь-яких фінансових каналів, які Росія використовує для підтримки своєї незаконної та неспровокованої війни в Україні", - зазначила Єллен.
Хто потрапив під нові санкції США?
Зокрема, OFAC внесло до санкційних списків російський "Газпромбанк" разом із шістьма його іноземними дочірніми компаніями, зареєстрованими у Люксембурзі, Гонконзі, на Кіпрі, у Швейцарії та ПАР.
Російська влада використовує цей банк для закупівлі військового обладнання та виплат солдатам, пояснили у Мінфіні США. Раніше санкції проти "Газпромбанку" запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.
Водночас OFAC видала дві ліцензії, які дають додатковий час резидентам США, щоб згорнути операції за участю "Газпромбанку". Крім того, окремий виняток з цих санкцій пов'язаний з "дипломатичною діяльністю" російського банку, а також операціями неурядових та міжнародних організацій у РФ.
OFAC також попередила іноземні фінустанови про санкції у випадку приєднання до системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку.
"OFAC розглядає приєднання до СПФС після публікації цього попередження як "червоний прапорець" і готове більш агресивно націлюватися на іноземні фінансові установи, які вживають таких заходів. OFAC також закликає зацікавлені сторони переглянути свої ризики щодо установ, які приєдналися до SPFS, оскільки такі банки можуть сприяти ухиленню. РФ від санкцій", - йдеться у повідомленні.
Крім того, США запровадили санкції проти понад 50 малих та середніх російських банків, які РФ використовує для оплати імпорту технологій та обладнання.
"Іноземні фінансові установи, які підтримують кореспондентські відносини з цими банками, повинні знати, що продовження таких відносин тягне за собою значний ризик санкцій", - попередили у Мінфіні США.
OFAC також додала до санкційних списків понад 40 російських реєстраторів цінних паперів, які РФ намагається використати для обходу санкцій проти "Національного розрахункового депозитарію", запроваджених раніше.
Крім того, до санкційних списку внесено ще 11 посадовців Центробанку РФ, а також топменеджери філій "ВТБ Банку" у Шанхії та "Сбєрбанку" в Індії.
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