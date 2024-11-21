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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної
14:11 21.11.2024 |
У День Гідності та Свободи Росія вдарила по Україні новою ракетою, всі характеристики вказують, що це була міжконтинентальна балістична ракета, проте ще триває експертиза, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні наш божевільний сусід укотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", - сказав Зеленський у відеозверненні в четвер.
За словами президента, очевидно, що Володимир Путін використовує Україну як полігон. "Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати Україні вирватися з його рук. Зеленський подякував українцям та українкам, які захищають державу "від цього зла стійко, хоробро, міцно". "Гідно. Це одне з головних слів про Україну - гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію", - підсумував глава Української держави.
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