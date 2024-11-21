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Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, - Зеленський
23:59 20.11.2024 |
У України наразі немає достатньої сили для того, щоб повернути собі кордони 1991 року. Ми готові повертати Крим дипломатично.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу Fox News.
За словами Зеленського, Україна юридично не може визнати будь-яку окуповану територію російською.
"Йдеться про ті території, які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо. Ми цього не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що Крим ніколи не повернеться до рук України.
"Чи готові ви відмовитися від Криму заради мирної угоди, яка покладе край цій війні і зупинить кровопролиття в Україні? Я вже згадував, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся", - підкреслив президент.
Він заявив, що розуміє, що Крим вдасться повернути Україні лише дипломатичним шляхом, а не зі зброєю у руках.
Переговори України та РФ
Наразі переговори між Україною та Росією не ведуться. Президент Володимир Зеленський наголошує, що єдиний напрямок контактів із РФ стосується обміну полоненими.
Водночас західні ЗМІ повідомляли, що Україна та Росія за посередництва Катару нібито розпочали "попередні обговорення" щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак ця інформація була офіційно спростована як українською стороною, так і Кремлем.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі повернення до Білого дому має намір одразу організувати переговори між Україною та РФ. Володимир Зеленський, у свою чергу, застеріг від поспішного завершення війни шляхом необґрунтованих компромісів.
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