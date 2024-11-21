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Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
23:48 20.11.2024 |
Вищий антикорупційний суд не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, обвинуваченого в заволодінні 229 млн грн премії.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у відповідь на запит Центру протидії корупції.
"Строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. На нього були покладені такі обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон.
Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада. Тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду.
Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада", - йдеться в повідомленні ЦБК.
Андрій Коболєв повідомив, що станом на 20 листопада перебуває в Києві.
"Не зважаючи на завершеня моїх обовʼязків, тікати нікуди не буду (як би хтось сильно на це не сподівався)", - заявив він.
За словами Коболєва, він не пропустив жодного судового засідання.
"На наступне судове засідання, яке заплановане на 26 листопада 2024 року, зʼявлюсь як завжди особисто", - запевнив він.
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