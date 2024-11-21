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АНАЛІТИКА

Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон

23:48 20.11.2024 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, обвинуваченого в заволодінні 229 млн грн премії.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у відповідь на запит Центру протидії корупції.

"Строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. На нього були покладені такі обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада. Тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду.

Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада", - йдеться в повідомленні ЦБК.

Андрій Коболєв повідомив, що станом на 20 листопада перебуває в Києві.

"Не зважаючи на завершеня моїх обовʼязків, тікати нікуди не буду (як би хтось сильно на це не сподівався)", - заявив він.

За словами Коболєва, він не пропустив жодного судового засідання.

"На наступне судове засідання, яке заплановане на 26 листопада 2024 року, зʼявлюсь як завжди особисто", - запевнив він.
За матеріалами: Економічна правда
 

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