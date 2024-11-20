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АНАЛІТИКА

Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні

 

Державний департамент США підтвердив, що адміністрація Байдена зробила перший крок для скасування близько $4,6 млрд боргу України, який вона мала повернути за видані позики, однак зараз рішення має прийняти Конгрес.

Про це заявив у середу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо ви згадаєте, коли Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткові асигнування, гадаю, ще у квітні, то саме він містив положення, яке дозволяло нам надавати певну суму економічної допомоги Україні. Частина цієї економічної допомоги була надана у формі позик, і ми мали можливість згідно із законопроєктом скасувати ці позики на свій розсуд», - пояснив представник Держдепу.

За його словами, відомство поінформувало Конгрес про цей намір.

Однак законодавці, за його словами, мають можливість не погодитися з цим рішенням, прийнявши резолюцію про несхвалення.

«Тож ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб анулювати виплати по цих позиках, які надавали економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти своє рішення, якщо вони бажають», - зазначив Міллер.
 

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