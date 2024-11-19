Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна у 2025 році виробить щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і 3 тис. крилатих ракет - Зеленський

13:06 19.11.2024 |

Політика

 

Мінімум 30 тис. далекобійних дронів буде вироблено в Україні на її технологічних потужностях у 2025 році, заявив президент Володимир Зеленський.

"Нарощуємо все, що стосується дронів. Наступного року Україна виробить щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. Поставлено завдання зробити не менше ніж 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів", - сказав Зеленський, представляючи Внутрішній план стійкості у Верховній Раді у вівторок.

Він наголосив, що "українська зброя - це одна з основ української незалежності".

"Нам потрібно випереджати Росію за технологіями. Зараз ми часто шукаємо відповіді на їхні технологічні рішення. Потрібно, щоб вони шукали відповіді на наші технологічні рішення. Саме це головна ідеологія пункту «Зброя» в Плані стійкості. Заради цього в Україні впроваджується формат технологічної ставки. У цьому форматі на регулярній основі збиратимемо найкращих спеціалістів та корисні технологічні ідеї. Перше засідання технологічної ставки відбудеться на початку грудня", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що реалізація військових пунктів Плану та відповідних пунктів Плану стійкості забезпечить реальне стратегічне стримування РФ.

"Навіть без ядерної зброї ми можемо знайти конвенційні інструменти стримування. Наша зброя завжди буде першим гарантом. Ми готуємо для цього надійну фінансову базу. Спрямовуємо свої інвестиції у виробництво зброї та залучаємо партнерів", - сказав Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3310
  0,0405
 0,10
EUR
 1
 43,6910
  0,0565
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,03 0,07 41,6792  0,01 0,03
EUR 43,5120  0,10 0,24 44,2428  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,02 0,04 41,3750  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес