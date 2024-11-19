Україна у 2025 році виробить щонайменше 30 тис. далекобійних дронів і 3 тис. крилатих ракет - Зеленський

Мінімум 30 тис. далекобійних дронів буде вироблено в Україні на її технологічних потужностях у 2025 році, заявив президент Володимир Зеленський.

"Нарощуємо все, що стосується дронів. Наступного року Україна виробить щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. Поставлено завдання зробити не менше ніж 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів", - сказав Зеленський, представляючи Внутрішній план стійкості у Верховній Раді у вівторок.

Він наголосив, що "українська зброя - це одна з основ української незалежності".

"Нам потрібно випереджати Росію за технологіями. Зараз ми часто шукаємо відповіді на їхні технологічні рішення. Потрібно, щоб вони шукали відповіді на наші технологічні рішення. Саме це головна ідеологія пункту «Зброя» в Плані стійкості. Заради цього в Україні впроваджується формат технологічної ставки. У цьому форматі на регулярній основі збиратимемо найкращих спеціалістів та корисні технологічні ідеї. Перше засідання технологічної ставки відбудеться на початку грудня", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що реалізація військових пунктів Плану та відповідних пунктів Плану стійкості забезпечить реальне стратегічне стримування РФ.

"Навіть без ядерної зброї ми можемо знайти конвенційні інструменти стримування. Наша зброя завжди буде першим гарантом. Ми готуємо для цього надійну фінансову базу. Спрямовуємо свої інвестиції у виробництво зброї та залучаємо партнерів", - сказав Зеленський.