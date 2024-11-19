Помічник держсекретаря США підтвердив дозвіл на використання Україною далекобійних ракет по РФ

Дозвіл Україні використовувати американські далекобійні ракети дасть їй змогу захистити себе і схилити РФ до переговорів або виходу з української території, заявив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.

"Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей захистити себе і, сподіватимемося, дасть змогу Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним, і, можливо, вона почне вести перемовини про мир або, а ще краще, просто піде з української території", - сказав Ніколс в інтерв'ю бразильському виданню O Globo у вівторок, відповідаючи на запитання, чи не може призвести до ескалації війни дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності американського виробництва.

Він наголосив, що війна розпочалася з неспровокованого вторгнення РФ в Україну. "Конфлікт в Україні може закінчитися просто зараз, якщо Росія виведе свої війська з України і дотримуватиметься кордонів України. Так було завжди... Саме вони (РФ - ІФ-У) мають повний контроль над тим, триватиме цей конфлікт чи ні", - сказав помічник держсекретаря.

На запитання, які шанси на те, що агресію РФ в Україні згадають у підсумковій заяві лідерів G20, Ніколс відповів: "Буде чіткий заклик до припинення конфлікту в Україні, але незалежно від того, чи обговорюватимуть це напряму, чи в окремих заявах членів, важливим є те, що це була можливість для лідерів зібратися разом, щоб обговорити свої погляди на цей виклик і спробувати вирішити конфлікт".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназваних американських чиновників, що президент США Джозеф Байден за два місяці до закінчення свого президентського терміну вперше дозволив українським військовим використовувати систему, відому як ATACMS, для захисту своїх військ у Курській області РФ у відповідь на рішення РФ ввести в бій північнокорейські війська.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Франція і Велика Британія слідом за США також дозволили Україні завдавати ударів углиб російської території за допомогою своїх далекобійних ракет SCALP і Storm Shadow відповідно.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив інформацію про надання адміністрацією президента США дозволу Україні завдавати ударів американськими далекобійними ракетами по території РФ.