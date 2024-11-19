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АНАЛІТИКА

Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал «Дія»

 

З 1 грудня 2024 року бронювання працівників здійснюватиметься виключно в електронному форматі через портал "Дія".

Про це в ефірі телемарафону повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал Дія. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", - зазначив Федоров.

За його словами, такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.
 

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