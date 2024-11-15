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АНАЛІТИКА

Норвегія фінансуватиме виробництво української зброї за прикладом Данії

Норвегія фінансуватиме виробництво української зброї за прикладом Данії

 

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, а також розповів про новий формат співпраці.

Про це йдеться у нього в Facebook, передає "Європейська правда".

Як розповів очільник оборонного відомства, під час візиту до Осло він домовився з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки.

Він зазначив, що цей формат - це пряме фінансування виробництва в Україні, яке дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони.

Крім того, за інформацією Умєрова, під час його візиту міністри обговорили новий формат співпраці - "норвезьку модель".

"Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", - додав він.

Як відомо, завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, ‎Україна вже отримала 50 млн євро й за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана"‎ для ЗСУ.
Ключові теги: Норвегія
 

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