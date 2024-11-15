Норвегія фінансуватиме виробництво української зброї за прикладом Данії

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, а також розповів про новий формат співпраці.

Про це йдеться у нього в Facebook, передає "Європейська правда".

Як розповів очільник оборонного відомства, під час візиту до Осло він домовився з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки.

Він зазначив, що цей формат - це пряме фінансування виробництва в Україні, яке дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони.

Крім того, за інформацією Умєрова, під час його візиту міністри обговорили новий формат співпраці - "норвезьку модель".

"Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", - додав він.

Як відомо, завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, ‎Україна вже отримала 50 млн євро й за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана"‎ для ЗСУ.