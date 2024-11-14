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АНАЛІТИКА

Республіканці в Сенаті США обрали новим лідером проукраїнського політика

 

Новим очільником республіканської фракції у Сенаті США стане сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24.

Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа - зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон - вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.

Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла - нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду. Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.

Уже відомо, що лідер республіканців у Сенаті очолюватиме більшість у щонайменше 52 законодавці.

У своїх попередніх заявах Тун активно висловлювався на підтримку України. У березні, коли тривали дискусії щодо ухвалення багатомільярдного пакета допомоги Києву, він заявляв, що "Америка не може самоусунутись зі світової арени".

Нагадаємо, що 82-річний Макконнелл, сенатор від штату Кентуккі, оголосив про відставку з посади лідера республіканців у Сенаті США на початку 2024 року.
Ключові теги: США
 

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