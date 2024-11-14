Скандального суддю Вовка відсторонили від здійснення правосуддя

Скандального суддю Павла Вовка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Рішення було прийнято на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя.

"Суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла Вячеславовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя", - повідомили в ВРП.

Сьогодні, 13 листопада, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

"Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя - до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", додали в ВРП.

Чим відомий суддя Вовк

Вовк у 2000 році закінчив Юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство" та працював старшим помічником прокурора з питань статистики прокуратури в прокуратурі Шевченківського району Києва.

Пізніше обійняв посаду заступника гендиректора юридичної компанії "Рада". Був помічником народного депутата ВРУ V скликання Сергія Ківалова (Партія регіонів). А вже з 2007 року став суддею Окружного адміністративного суду Києва.

З 2010 року - голова Окружного адміністративного суду міста Києва. У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила Вовка П. В. на посаду голови ОАСК.

Вже у 2017 році взяв участь в конкурсі в новий Верховний суд, проте отримав негативний висновок щодо своєї доброчесності від комісії.

Зауважимо, що у 2020 році журналісти "Слідство. Інфо" презентували двосерійний фільм-розслідування "Нарадча кімната" про зв'язки Павла Вовка з чиновниками та топ-посадовцями - міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником ОП Андрієм Богданом. Розслідування було створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.

Справа Вовка

Зауважимо, що у декларації за 2016, поданій у березні 2017, Павло вказав володіння однією квартирою в Києві. А уже в травні 2017 року НАБУ провело обшук у заміському будинку колишньої дружини Вовка. Цей будинок було внесено до декларації лише за 2017 рік.

Після обшуків львівський суд заарештував частину майна: документи, 20 тисяч доларів, цінні монети, три золоті зливки по 50 грам. Проте у жовтні 2017-го Апеляційний суд Київської області скасував арешт, пояснивши це тим, що його повинні були накладати в Києві.

Натомість 17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Вовку як Голові Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК оголосили про підозру, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а самому Вовку - у захопленні влади в системі судоустрою.

При цьому сам Павло Вовк заперечував отримання підозри, заявивши, що він у відпустці. Павло заявив, що не має наміру йти з посади після скандалу з плівками, а записи розмов назвав сфальсифікованими.

Водночас ЗМІ дізнались, що Вовк вже шість разів виїжджав з України від часу повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, що в грудні 2022 року американський уряд повідомив про введення санкцій проти чинного судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.