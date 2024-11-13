Схеми: Родина нардепа «слуг» купила елітну нерухомість у Дубаї на понад $1 млн

Донька та племінник нардепа від Слуги народу з оборонного комітету Геннадія Касая вже під час повномасштабної війни купили елітну нерухомість у Дубаї на понад $1 млн (близько 37 млн грн за курсом на момент купівлі), заявив у своєму розслідуванні проєкт Радіо Свобода "Схеми".





ЗМІ зазначає, що знайшли інформацію про дубайську нерухомість родини депутата у витоку з державних реєстрів Обʼєднаних Арабських Еміратів, отриманому та підтвердженому у межах співпраці з журналістською організацією Organized Crime and Corruption Reporting Project.

За даними "Схем", чотири квартири у житлових комплексах преміумкласу були придбані у 2022-2023 роках, коли родина Касая потрапила у скандал із постачанням до армії курток з Туреччини невідповідної якості та за завищеними цінами. Нардеп Касай заперечив медіа причетність до цієї закупівлі, а родичів назвав дорослими людьми, котрі купують те, що самі забажають. Походження коштів він також не пояснив.

Проєкт стверджує, що перші квартири члени сім'ї Касая придбали в Дубаї у квітні 2022-го: донька нардепа Поліна, на той момент їй було 22 роки, купила двокімнатну квартиру в житловому комплексі Dubai Gate 2за $310 000 (близько 9 млн грн на час купівлі), а його племінник Олександр придбав апартаменти у житловому комплексі Studio One за $202 500 на момент купівлі.

Надалі, у серпні 2022-го, Олександр купив найдорожчу з цих квартир - в елітному комплексі Palm Views West за майже $330 000 (понад 12 млн грн на момент купівлі), що розташований на штучному острові Palm Jumeirah, заявляють Схеми.

А вже у лютому 2023-го племінник нардепа купив ще один об'єкт нерухомості у Дубаї на близько $240 000 (9,5 млн грн на момент купівлі), стверджує ЗМІ.

Журналісти не знайшли офіційного пояснення походження цих коштів у нардепа Касая. Його донці 25 років, і вона вказала на своїй Facebook-сторінці, що з 2022-го працює старшою контент-менеджеркою в українсько-ізраїльський місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine.

Згідно з відкритими даними, донька Касая не має власної нерухомості в Україні, вона прописана у будинку батьків у Запоріжжі, там же зареєстрована як фізична особа-підприємець з основною діяльністю "оброблення даних".

Схеми з посиланням на джерела з доступом до даних доходу ФОП стверджують, що офіційно за останні три з половиною роки Поліна Касай заробила близько 3 млн грн - утричі менше, ніж коштує квартира, яку вона придбала у Дубаї.

Згідно з декларацією депутата, вони з дружиною заробили з 2021 до 2022 року близько 1,5 млн грн, більше ніж половина цих коштів - зарплата народного обранця (ушестеро менше, ніж коштує квартира їх доньки в Дубаї). Водночас сума заощаджень у подружжя за цей самий період майже не змінювалась.

Племінник нардепа, 27-річний Олександр, заробляв гроші спортом та бізнесом: до серпня 2023-го професійно займався гандболом, входив до збірної України та грав у запорізькому "Моторі", команді спортклубу "Мотор Січі", великого українського виробника авіадвигунів. Одним з керівників клубу до 2019 року був його дядько.

У 2021 році Олександр отримав частку у бізнесі - у галузі авіації, його батько Павло Касай тоді був директором з маркетингу та торгівлі у "Мотор Січ", близьким до тодішнього президента корпорації В'ячеслава Богуслаєва, якого нині підозрюють у державній зраді. І Павло Касай, і Богуслаєв фігурували у розслідуванні Схем про продаж двигунів для гелікоптерів, вироблених на "Мотор Січ", до РФ на початку повномасштабного вторгнення.

У січні 2021-го Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі "МС АВІА-ГРЕЙД", що згідно з ліцензією продає паливо та ремонтує військову техніку. Фірма повідомляла, що модернізує та ремонтує авіоніку, зокрема на гелікоптерах Мі-8, Мі-24

Під час того, як Олександр був акціонером компанії, підприємство заробляло 15 млн грн чистого прибутку на рік - невідомо, скільки отримував сам племінник нардепа, проте навіть якщо весь прибуток йшов на дивіденди, то він би заробляв не більш ніж 1 млн грн на рік (заявлена журналістами ціна його дубайської нерухомості - понад 27 млн грн).