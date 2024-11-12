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Трамп обрав «яструбів» Марко Рубіо та Майка Волтца як держсекретаря та радника з нацбезпеки
09:08 12.11.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатами на дві ключові посади у сфері зовнішньої політики, обидві посади мають обійняти політики, що належать до яструбиного крила партії і є більш схильними до підтримки України, ніж класичні трампісти.
Про зроблений Трампом вибір кандидатур повідомляють численні американські медіа, цю інформацію також підтверджують співрозмовники "Європейської правди" у США.
На посаду очільника Державного департаменту, тобто зовнішньополітичного відомства США буде номінований сенатор від Флориди Марко Рубіо, віцеголова комітету з питань розвідки, який також є старшим членом комітету з питань міжнародних відносин. Першим про його номінування повідомив The New York Times. Наразі його висування публічно підтверджують також його колеги, зокрема, ще один сенатор від Флориди Рік Скотт.
"Він (Рубіо) відновить американське лідерство у світі", - заявив Скотт щодо номінування Рубіо. Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом, але з огляду на зроблений вибір та на те, що у Трампа буде контроль у обох платах - це кадрове рішення не зустріне проблем.
Він голосував за пакет допомоги Україні 2024 року та наполягав на важливості її підтримки та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні. Останнім часом він дещо змінив риторику щодо шляхів завершення війни, але лишається у більш прихильному до України таборі республіканців.
Радником з питань нацбезпеки має стати конгресмен Майк Волтц, також обраний з Флориди. Про його призначення повідомляють численні медіа, як-то The Washington post, та джерела ЄП.
Волтц, як і Рубіо, відомий своїми яструбиними зовнішньополітичними поглядами, Чим суттєво відрізняється від публічної позиції обраного президента. Він - син кубинських емігрантів, що побудував свій імідж на підтримці повалення авторитарних урядів по світу.
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