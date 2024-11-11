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Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи

 

Проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік до другого читання містить норму щодо проведення пенсійної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проект закону №12000.

Згідно з пунктом 31, Кабінет міністрів має "здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи".

Також уряд має розробити та подати до 1 липня 2025 року на розгляд Верховної Ради проект змін до законів щодо встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначених за "спеціальними" законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу)/ грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Проект пенсійної реформи

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики підготувало законопроект про пенсійну реформу. Пропонується запровадити обов'язковий платіж до державного або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

Згідно з документом, обов'язковий накопичувальний внесок для працівників становитиме 1% бази нарахування накопичувального внеску протягом першого року з дати початку сплати накопичувальних внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального забезпечення, 2% - протягом другого року, 3% - протягом третього і в наступні роки.

Обов'язковий накопичувальний внесок для роботодавців становить 1% бази нарахування накопичувального внеску протягом першого, 2% - протягом другого року, 3% - протягом третього і в наступні роки.

Проектом пропонується зменшити ставку Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом першого року запровадження системи з 22% до 17%, протягом другого року - до 16%, починаючи з третього року і в наступні роки - до 15%.

Нагадаємо, останньою спробою провести пенсійну реформу став законопроект лідерів партії "Слуга народу", внесений навесні 2023 року. Цей проект провалився в Раді у квітні 2024 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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