Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром

Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром

 

Україна створила щонайменше десять аналогів найпоширенішого на фронті китайського цивільного квадрокоптера DJI Mavic.

Про це під час льотних випробувань 9 листопада повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Forbes.

Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром

 

За його словами, вісім українських виробників розробили власні моделі популярного дрона та мають можливість виробляти їх масово.

Пройти всі необхідні сертифікації та кодифікації, щоб дрони могло закуповувати Міністерство оборони, поки змогли два виробники, зокрема дрону "Шмавік", зазначив Сметанін.

Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром

 

Водночас міністр додав, що у короткотерміновій перспективі вітчизняні виробники не зможуть замінити увесь флот DJI Mavic, який зараз використовують українські захисники. Але Україна прагнутиме максимально зменшувати закупівлі закордонних аналогів і переходити на вітчизняні зразки, додав Сметанін.

"Це знизить залежність від іноземних закупівель та залишить значну частину коштів всередині країни", - пояснив урядовець.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2981
  0,0001
 0,00
EUR
 1
 43,9949
  0,4915
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9860  0,03 0,07 41,6200  0,03 0,07
EUR 44,0660  0,26 0,58 44,9632  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,21 41,3000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес