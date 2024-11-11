Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром

Україна створила щонайменше десять аналогів найпоширенішого на фронті китайського цивільного квадрокоптера DJI Mavic.

Про це під час льотних випробувань 9 листопада повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Forbes.

За його словами, вісім українських виробників розробили власні моделі популярного дрона та мають можливість виробляти їх масово.

Пройти всі необхідні сертифікації та кодифікації, щоб дрони могло закуповувати Міністерство оборони, поки змогли два виробники, зокрема дрону "Шмавік", зазначив Сметанін.

Водночас міністр додав, що у короткотерміновій перспективі вітчизняні виробники не зможуть замінити увесь флот DJI Mavic, який зараз використовують українські захисники. Але Україна прагнутиме максимально зменшувати закупівлі закордонних аналогів і переходити на вітчизняні зразки, додав Сметанін.

"Це знизить залежність від іноземних закупівель та залишить значну частину коштів всередині країни", - пояснив урядовець.