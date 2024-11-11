Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро

Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії на суму близько 535 млн євро.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, передає "Європейська правда".

Як зазначили у Міноборони, у цих імплементаційних угодах чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння.

Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві, проінформували в оборонному відомстві.

Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро. Джерела фінансування - уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

Як розповіли у Міноборони, відомство та Агенція оборонних закупівель надали Данії вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам.

Відтак, зазначив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський, за результатами угод українські виробники озброєння та техніки, як державні, так і приватні, поставлять Збройним Силам України самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.

Завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, ‎ Україна вже отримала 50 млн євро й за ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана"‎ для ЗСУ, проінформували у Міноборони.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков акцентував, що "данська модель" співпраці - не лише солідарність, а й рішучість у підтримці боротьби України за свободу та суверенітет.

Нагадаємо, у червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.

28 жовтня Швеція оголосила про вкладання 20 млн євро на підтримку промислової бази України.