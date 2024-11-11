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Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
12:57 11.11.2024 |
Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила директором-розпорядником Фонду Ольгу Білай.
Як повідомляє пресслужба Фонду, вона приступає до свої обов'язків з 11 листопада.
Зазначається, що Білай була призначена тимчасовою виконувачкою обов'язків директора-розпорядника з 18 липня 2024 року після завершення п'ятирічного строку на посаді Світлани Рекрут.
"Серед ключових завдань, які ми ставимо перед собою, - реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог з огляду на перспективи членства України в ЄС. Зокрема, ми продовжимо рух до поширення гарантій на юридичних осіб та окремі небанківські фінансові установи, а також послідовно працюватимемо над розбудовою дієвої системи раннього реагування", - зазначила новопризначена директорка.
Ще одним важливим напрямком Білай окреслила доведення до остаточних судових рішень вимог до ексвласників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків з кредиторами банків та державою.
За даними видання Finclub, кар'єру у банківській сфері Білай розпочала у 2002 році: до квітня 2007 року працювала на посаді спеціалістки, а згодом - головної спеціалістки управління корпоративного фінансування ПУМБ.
Із 2007-го до 2017 року вона працювала у таких фінустановах як "Омега Банк" ("Сведбанк"), банки "Надра" та "Ощадбанк".
У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб працює з липня 2017 року. У серпні 2019 року була призначена заступницею директора-розпорядника Фонду.
Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів призначається на посаду строком на 5 років.
Як повідомлялося, Світлана Рекрут обіймала посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з липня 2019 року.
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