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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років

 

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила директором-розпорядником Фонду Ольгу Білай.

Як повідомляє пресслужба Фонду, вона приступає до свої обов'язків з 11 листопада.

Зазначається, що Білай була призначена тимчасовою виконувачкою обов'язків директора-розпорядника з 18 липня 2024 року після завершення п'ятирічного строку на посаді Світлани Рекрут.

"Серед ключових завдань, які ми ставимо перед собою, - реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог з огляду на перспективи членства України в ЄС. Зокрема, ми продовжимо рух до поширення гарантій на юридичних осіб та окремі небанківські фінансові установи, а також послідовно працюватимемо над розбудовою дієвої системи раннього реагування", - зазначила новопризначена директорка.

Ще одним важливим напрямком Білай окреслила доведення до остаточних судових рішень вимог до ексвласників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків з кредиторами банків та державою.

За даними видання Finclub, кар'єру у банківській сфері Білай розпочала у 2002 році: до квітня 2007 року працювала на посаді спеціалістки, а згодом - головної спеціалістки управління корпоративного фінансування ПУМБ.

Із 2007-го до 2017 року вона працювала у таких фінустановах як "Омега Банк" ("Сведбанк"), банки "Надра" та "Ощадбанк".

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб працює з липня 2017 року. У серпні 2019 року була призначена заступницею директора-розпорядника Фонду.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів призначається на посаду строком на 5 років.

Як повідомлялося, Світлана Рекрут обіймала посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з липня 2019 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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