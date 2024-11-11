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Україна виробила перші 100 власних ракет - Зеленський
08:17 11.11.2024 |
Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво. "Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року... І цей напрямок ми будемо нарощувати", - заявив президент Володимир Зеленський ввечері у суботу, 9 листопада, у відеозверненні.
Президент не став розкривати деталей щодо цього питання, але подякував "кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси".
Зброю для Сил оборони виробляють більше 800 компаній
Також у цьому році Україна змогла вийти "на значні результати по кількох напрямах", продовжив український президент. "Це і наша українська артилерія - наші снаряди, наші гармати. Це і дрони - різних видів, для різних завдань, - які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати", - сказав він.
За словами Зеленського, зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони та безпеки України.
Системні моделі інвестування в український ВПК
Зеленський наголосив на тому, що зараз уперше за роки незалежності Україна має "не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів" у військово-промисловий комплекс (ВПК), а "системні моделі для інвестування".
"Зокрема, це модель Данії, данська модель, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва. Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель - із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати", - сказав він.
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