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Франція оголосила про передання Україні «близько 10» ракет SCALP
08:13 11.11.2024 |
Франція надасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP. Міноборони готує відправку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.
Він зазначив, що партнери повинні підтримувати допомогу Україні на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити.
"Військова підтримка є важливою, і навіть коли війна закінчиться, українську армію потрібно буде продовжувати зміцнювати", - сказав Лекорню.
Міністр наголосив, що Франція продовжить навчальну програму для 2 тисяч українських військових, яких тренують на французькому обладнанні.
Глава Міноборони прогнозує, що зимою удари Росії вглиб території України можуть посилитися. За його словами, Франція передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral та ракет SCALP.
"Щоб дозволити Україні завдавати ударів за лінією фронту, останніми днями я підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Франції Володимиру Зеленському", - заявив міністр.
SCALP - це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети майже ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках-носіях.
Дальність ракет SCAL становить 560 км. Але є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 км та з меншою бойовою частиною.
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