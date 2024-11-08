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Україна отримає через Світовий банк $1,37 мільярда на соціальні видатки
23:08 08.11.2024 |
Міністерство фінансів України та Світовий банк 8 листопада підписали грантову угоду про залучення близько 1,37 млрд доларів у межах проєкту PEACE in Ukraine для фінансування соціальних та гуманітарних видатків.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Мінфін.
Зазначається, що документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.
Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов'язані зі сферою безпеки і оборони.
За умовами угоди, Україна отримає грант від США у розмірі 1,35 млрд дол та 10,8 млн євро з Цільового фонду багатьох донорів. Кошти надійдуть до держбюджету найближчими днями.
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