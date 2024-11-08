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АНАЛІТИКА

Адміністрація Байдена дозволить військовим підрядникам приїхати в Україну - CNN

 

Адміністрація президента США Джозефа Байдена зняла фактичну заборону на розміщення американських військових підрядників в Україні для надання в обслуговуванні та ремонті наданих США систем озброєння, зокрема винищувачів F16 і систем ППО Patriot, пише CNN із посиланням на посадовця, безпосередньо обізнаного з планом.

Як зазначається, нова політика, схвалена на початку цього місяця перед виборами, дасть змогу Пентагону вперше з моменту вторгнення Росії у 2022 році надавати контракти американським компаніям для роботи на території України.

"Щоб допомогти Україні ремонтувати й обслуговувати військову техніку, надану США та їхніми союзниками, Міністерство оборони США проводить тендери на залучення невеликої кількості підрядників, які допоможуть Україні зберегти вже надану нами допомогу", - повідомив представник міністерства оборони.

"Ці підрядники перебуватимуть далеко від лінії фронту і не воюватимуть із російськими військами. Вони допоможуть Збройним силам України швидко ремонтувати та обслуговувати надане США обладнання в міру необхідності, щоб його можна було швидко повернути на лінію фронту", - пише CNN.

Представник міністерства оборони підтвердив, що США просуваються вперед у реалізації цього плану, оскільки кілька систем, які США поставили Україні, зокрема F-16 і Patriot, "потребують особливої технічної експертизи для обслуговування".

Раніше, як зазначається, надане США військове обладнання, яке зазнало значних пошкоджень у бою, довелося вивезти з України до Польщі, Румунії або інших країн НАТО для ремонту.

Нинішні та колишні чиновники, знайомі з ситуацією, заявили, що зміна політики не призведе до великої присутності американських підрядників, яка існувала в Іраку та Афганістані. Натомість, найімовірніше, в Україні працюватимуть від кількох десятків до кількох сотень підрядників одночасно.

"Варто зазначити, що вже існує широкий спектр американських компаній, що мають персонал в Україні, який виконує контракти для українського уряду, тому це не призведе до суттєвого збільшення кількості співробітників американських компаній, що працюють на території України", - сказав представник міністерства оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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