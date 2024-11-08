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Україна отримає для випробування естонські ракети ППО
17:31 08.11.2024 |
[thumb=left][/thumb]Україна протягом найближчих місяців отримає для випробувань ракети протиповітряної оборони (ППО) естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies. Як повідомило
міністерство оборони України у п'ятницю, 8 листопада, про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони Анатолія Клочка з керівництвом компанії.
"Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БпЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 кілометрів", - зазначили в Міноборони.
Як зазначив виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет можуть організувати на території України. "Наша мета - допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів", - сказав Салм.
Попередньо сторони домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет, додали в міноборони.
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