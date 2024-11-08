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Світовий банк надасть Україні новий пакет підтримки на $750 мільйонів – Шмигаль
10:49 08.11.2024 |
Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кошти будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується урядом Японії.
Шмигаль зазначив, що реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі.
Прем'єр також додав, що реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.
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