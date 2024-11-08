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Зеленський: Зараз є $300 млрд заморожених російських активів, Європі необхідно бути сильною і передати їх Україні
22:55 07.11.2024 |
У Європі є приблизно $300 млрд заморожених російських активів, необхідно дивитися не тільки на Америку, а ухвалювати сильні рішення і передати ці кошти Україні, заявив президент Володимир Зеленський.
"Усі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам?... Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті.
Президент зазначив, що заморожені гроші "російських убивць і олігархів" знаходяться не в США, а в Європі.
"Можна не дивитися тільки на Америку, а бути з сильноъ Європи, ухвалювати сильні рішення і дати нам ці гроші, а ми їх все одно залишимо тут, у Європі, тому що ми купимо зброю тут, у Європі, в Америці?", - додав Зеленський.
Він наголосив, що Україна витратить кошти на швидке та дешевше виробництво зброї в українській державі.
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