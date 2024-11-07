Зеленський: Потрібна концепція «мир через силу», а не поступки Путіну

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України неприйнятною є думка про якісь поступки Росії, він вважає це самогубством для всієї Європи.

Про це йшлася під час виступу президента на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, з часу попередньої зустрічі в цьому форматі війна Росії значно посилилася, оскільки Північна Корея зараз, по суті, веде війну в Європі.

Президент згадав, що, після саміту Європейської політичної спільноти в Британії в липні було багато розмов про необхідність поступитися Путіну.

"І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" Путіну. Це неприйнятно для України і самогубство для всієї Європи. І що далі?

Чи повинна Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, який допоміг побудувати об'єднану, сильну і мирну Європу, не міг би навіть уявити собі це", - заявив Зеленський.

Водночас, за його словами, концепція "мир через силу" вже не раз доводила свою реалістичність і ефективність.

"Зараз вона потрібна ще раз. І не повинно бути ілюзій, що, проявивши слабкість або здавши якісь європейські позиції чи позиції будь-якої європейської країни, можна купити справедливий мир", - наголосив він.