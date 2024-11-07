Шмигаль: 98% повісток розсилають людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не працюють

За останні два місяці 98% повісток розсилали людям, які не платять податків і ніде не зареєстровані як такі, що працюють, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Києві в четвер.

"Мобілізація, повістки, які ми розсилаємо, - станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр "Оберіг", надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним", - сказав Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

Прем'єр додав, що тільки 2% повісток за два останні місяці було розіслано людям, які працюють.

Очільник уряду додав, що на сьогодні реєстри дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.

"Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, "Оберіг" підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім", - додав Шмигаль.

Прем'єр також наголосив, що державі критично необхідно платити кошти військовим.

"Ви знаєте, що мобілізація триває. Кількість мобілізованих оголошували 250 тис. - це плюсом до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно", - наголосив він.

Як повідомлялося, у серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що анонсований принцип "Воюй або працюй" передбачає низку заходів із детінізації економіки країни, а також сфокусований на поверненні українських біженців.

