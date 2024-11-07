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Південна Корея не виключає прямих поставок зброї в Україну
10:56 07.11.2024 |
Південна Корея не виключає надання зброї безпосередньо Україні. Як передає агенція AFP, про це на пресконференції у Сеулі у четвер, 7 листопада, заявив президент країни Юн Сок Йоль.
Південна Корея має політику не надавати зброю країнам, що перебувають у конфлікті, але цей підхід може змінитися через розгортання військ КНДР в Росії для підтримки її війни проти України.
"Тепер, залежно від рівня залучення Північної Кореї, ми будемо поступово, поетапно коригувати нашу стратегію підтримки. Це означає, що ми не виключаємо можливості надання зброї", - сказав Юн Сок Йоль.
Також він повідомив, що у телефонній розмові обговорив питання Північної Кореї з новообраним президентом США Дональдом Трампом, закладаючи основу для зустрічі в "найближчому майбутньому".
У разі поставок Київ насамперед отримає оборонну зброю
Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс буде стежити за розвитком подій, пов'язаних з операціями північнокорейських солдатів, і якщо він вирішить надати зброю Києву, то початкова партія буде оборонною.
"Якщо ми перейдемо до надання зброї, то в першу чергу надамо перевагу оборонним озброєнням", - сказав він без уточнення деталей.
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