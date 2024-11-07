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Зеленський заявив про «чудову» телефонну розмову з Трампом
09:00 07.11.2024 |
Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Про це у Telegram-каналі в ніч на четвер, 7 листопада, зазначив сам Зеленський, додавши, що "провів чудову телефонну розмову" з Трампом, під час якої привітав його з "історичною та переконливою перемогою".
"Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - зазначив президент України.
Київська кореспондентка новинної передачі Tagesschau німецького суспільно-правового телеканалу ARD Ребекка Барт (Rebecca Barth) назвала заяви Зеленського "явним підлещуванням з метою домогтися розташування переможця виборів у США Дональда Трампа". Водночас багато політиків у Києві сподіваються на "нову динаміку" у відносинах України та США після обрання Трампа на другий президентський термін, зазначає Барт.
Зеленський став одним із перших, хто привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах, зазначають агенції dpa і Reuters.
Допомога США Україні
Зі свого боку, американський телеканал CNN нагадує, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена надала Києву допомогу на десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та підтримки для українського бюджету. "Адміністрація (Байдена. - Ред.) планує продовжувати підтримувати Київ настільки, наскільки це можливо, до вступу Трампа на посаду", - зазначають американські журналісти.
У ході виборчої кампанії Дональд Трамп та кандидат на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс неодноразово критикували те, що на підтримку України у війні з Росією США витрачають значно більше, ніж європейські країни. Спостерігачі побоюються, що Трамп, після вступу на посаду президента може різко скоротити обсяги допомоги Україні.
Трамп про Зеленського та війну в Україні
17 жовтня в інтерв'ю популярному ютуберу Патріку Бет-Девіду Дональд Трамп заявив, що Зеленський "не мав допустити початку війни".
Тодішній кандидат республіканців на виборах назвав українського лідера "найвидатнішим торговцем" в історії і захопився тим, скільки допомоги Україна отримала від Сполучених Штатів.
"Хто ще за всю історію отримував такі гроші? - ставив він риторичне запитання. - Такого ніколи не було. І це не означає, що я не хочу допомагати йому, бо я дуже співчуваю цим людям (українцям. - Ред.). Але він не повинен був допустити початку цієї війни. Ця війна - програшна".
Чи привітав Путін Трампа?
Чи привітав Дональда Трампа із перемогою президент РФ Володимир Путін, офіційно не повідомлялося. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 6 листопада уникнув відповіді, натякнувши на деякі зміни у взаєминах із США після інавгурації Трампа. "Вже після перемоги, готуючись увійти до Овального кабінету або увійшовши до Овального кабінету, іноді заяви набувають іншого тону", - сказав Пєсков, зазначивши, що Кремль робитиме висновки "за конкретними словами та конкретними кроками".
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