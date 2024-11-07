Білий дім планує «терміново» надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує "терміново" відправити 6 млрд доларів США, які залишилися на допомогу Україні. Це хочуть зробити до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера з питань національної безпеки Politico Джека Деча у соцмережі Х.

"Адміністрація Джо Байдена планує "терміново", до інавгурації Дональда Трампа, відправити останні 6 млрд доларів, які залишилися на підтримку безпеки в Україні", - повідомив журналіст.

За його словами, Білий дім вирішив піти на такий крок, оскільки після вступу Трампа на посаду може бути припинено постачання зброї Україні.