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АНАЛІТИКА

Після перемоги Трампа: Пісторіус терміново їде в Париж радитися щодо України

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у середу, 6 листопада, вирушає в Париж для консультацій зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Повідомляється, що основними темами зустрічі стане підтримка України у розв'язаній проти неї Росією війні та ширші контури європейської оборонної політики після перемоги на виборах у США кандидата від Республіканців Дональда Трампа.

Ще до того, як стали відомі результати виборів у США, Пісторіус говорив про необхідність посилення співпраці та координації між європейськими країнами-членами НАТО. "Ми повинні виконати домашнє завдання, і (зробити це. - Ред.) більш послідовно, ніж раніше. Нам має вдатися досягти справедливого розподілу тягаря", - наводить його слова інформагенція dpa.

Пісторіус додав, що Європа має більшою мірою перебирати на себе відповідальність за свою безпеку, а європейські країни мають тісніше співпрацювати, залишивши національні інтереси на другому плані заради інтересу спільного, наприклад, у сфері оборонної промисловості, сказав Пісторіус. Він також дав зрозуміти, що посилення європейської обороноздатності - справа затратна і "ця оборона не дається безкоштовно".

Перемога Трампа й подальша підтримка України

Раніше у середу стало відомо про перемогу на виборах у США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Він здобув достатню кількість голосів виборників для того, щоб бути обраним наступним президентом США.

До виборів у США в експертному середовищі та серед окремих політиків лунали побоювання, що допомогу Україні може бути скорочено або навіть припинено у разі повернення Трампа в Білий дім.

Виступаючи у своєму виборчому штабі після завершення виборів і звертаючись до прихильників, Дональд Трамп коротко заявив про плани вирішення конфліктів у світі. "Я не маю наміру розпочинати війни, я планую, навпаки, покласти край війнам", - сказав політик. Він назвав ці вибори "потужною перемогою демократії та свободи".

Лідери ЄС також обговорять результати виборів у США

У четвер, 7 листопада, європейські лідери зберуться у Будапешті на саміт Європейської політичної спільноти, після якого 8 листопада відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС.

Обидві події прийматиме угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, якого вважають симпатиком Трампа. Результати президентських виборів у США 5 листопада та їхні політичні наслідки для Європи та світу стануть ключовими під час зустрічей. Як повідомляє кореспондентка DW у Брюсселі, загалом у події заплановано участь 47 країн, серед яких також Україна.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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