Зеленський не підпише законопроєкт про обмеження зберігання дров

Президент України Володимир Зеленський не підпише законопроєкт №9665, що передбачає штрафи і позбавлення волі за зберігання дров без дозвільних документів, повідомив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин.

"Так, не підпише", - повідомив Литвин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала законопроєкт №9665 і ввела кримінальну відповідальність за зберігання деревини без документів. Законопроєкт викликав масову суспільну критику і став приводом для безлічі мемів у соцмережах.

Раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та один з авторів документа Максим Павлюк заявив, що законопроєкт про вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини спрямовано не проти населення, а проти "чорних лісорубів".