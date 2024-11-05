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Між ЗСУ та солдатами КНДР сталося перше боєзіткнення, - Умєров
15:56 05.11.2024 |
Українські захисники вже брали участь у зіткненні з північнокорейськими солдатами, яких перекинули до Росії. Воно було "немасштабним".
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю KBS заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
Міністр оборони зазначив, що таке зіткнення можна розглядати як офіційний початок участі Північної Кореї у війні проти України.
Але Умєров уточнив, що участь північнокорейських солдатів у боях поки що не є систематичною.
За словами глави Міноборони, оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими окупантами, точну кількість жертв і полонених необхідно перевірити, перш ніж робити точні заяви.
"Ми фіксуємо контакти з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість зіткнень, і ми аналізуватимемо і розглядатимемо їх відповідним чином", - підкреслив чиновник.
Він розповів, що на фронті завдовжки близько півтори тисячі кілометрів будуть діяти п'ять північнокорейських батальйонів, кожен з яких налічує близько 3 тисяч військовослужбовців. Таким чином, кількість північнокорейців у Курській області може зрости до 15 тисяч.
"Тривалість російських навчань становила місяць, але тепер вона скорочена до кількох днів або тижня, щоб північнокорейські війська могли взяти участь у бойових діях", - додав Умєров.
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