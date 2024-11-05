Автор законопроєкту пояснив, скільки можна зберігати дров без загрози позбавлення волі

Проголосований Верховною Радою законопроєкт дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових.

Про це повідомила партія "Слуга народу" з посиланням на одного з авторів законопроєкту №9665 Максима Павлюка.

Причому, він зауважив, що суто технічно ця норма запрацює не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами Полякова, проголосований Верховною Радою законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі.

"В окремих ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", - заявив депутат.

"Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об'єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", - зауважив Максим Павлюк.

Він також розповів, що для притягнення до кримінальної відповідальності необхідно дрова на суму понад 30 тис грн, а це, за даними ДроваЄ, - 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

Водночас, як додав депутат, якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися.

"Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності.

Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог", - повідомив автор законопроєкту.

Нагадаємо:

Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Він переданий на підпис президенту. Авторами законопроєкту є депутати Максим Павлюк та Антон Поляков.

Закон передбачає:

* штраф від 34 тис. грн за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тис грн

* від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тис грн..