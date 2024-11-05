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Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
23:19 04.11.2024 |
Міністри оборони України та Литви Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас і міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво БПЛА, боєприпасів, засобів РЕБ.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Укрінформ.
«Сьогодні в Києві мав за честь вітати мого доброго друга та надійного союзника - міністра національної оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса. Разом з литовським колегою та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Германом Сметаніним підписали документ, спрямований на посилення наших захисників на полі бою: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством національної оборони Литовської Республіки, Міністерством економіки та інновацій Литовської Республіки та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України щодо співпраці у сфері оборонної промисловості. Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій», - розповів Умєров.
Він подякував Литві та особисто міністру нацоборони Литви Кащюнасу за всебічну підтримку України.
«Литва - наш вірний друг, який допомагає нам дипломатично, економічно і, найголовніше, військово», - підкреслив міністр оборони України.
Також він поінформував, що під час зустрічі обговорили конкретні шляхи поглиблення співпраці. Серед тем - плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.
«Представники нашої розвідки надали детальну інформацію литовським партнерам щодо актуальної ситуації на фронті. Проаналізували агресивні плани ворога на осінь і зиму. Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора», - зазначив Умєров.
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